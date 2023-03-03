Торги на Мосбирже 3 марта стартовали с роста курсов доллара и евро

Рубль ослаб к доллару, евро и юаню в начале торгов Московской биржи в пятницу, 3 марта. Курс американской валюты расчетами «завтра» по состоянию на 7:00 вырос на 15 копеек в сравнении с показателем закрытия предыдущей сессии и достиг 75,47 рубля.