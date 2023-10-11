15+ человек, которые уже ощутили начало учебного года своей последней нервной клеточкой

С началом учебного года у родителей и преподавателей наступили «веселые» деньки. От одной только мысли о том, что дальше будет твориться в родительских чатах, на школьных собраниях или же во время проверки домашнего задания, начинают бегать мурашки по всему телу.
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