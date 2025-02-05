Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию

Дмитрий Гурин

Додик с евреями вообще нюх потерял? Может пора вспомнить 1948 год? А то получилось как в поговорке: "бабушка дай воды попить, а то так есть хочется что переночевать негде". С каких пор они считают эту землю своей? Они ее потеряли и только благодаря штатам вернулись и теперь благодаря тем же штатам борзеют.