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Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию

Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию

Жителей сектора Газа предложил переселить в Египет или Иорданию президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление американский лидер сделал 4 февраля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Додик с евреями вообще нюх потерял? Может пора вспомнить 1948 год? А то получилось как в поговорке: &quot;бабушка дай воды попить, а то так есть хочется что переночевать негде&quot;. С каких пор они считают эту землю своей? Они ее потеряли и только благодаря штатам вернулись и теперь благодаря тем же штатам борзеют.
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