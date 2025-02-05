Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию

Жителей сектора Газа предложил переселить в Египет или Иорданию президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление американский лидер сделал 4 февраля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.
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