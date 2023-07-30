Докатились! Британские военные уже выбирают - или поесть, или съездить домой

Запад много чего переживал - и это переживёт. Так что рано ещё, г-н Бочкарёв, открывать шампанское...

sorsw

Это Россия ещё не начинала! Так сколько же бездельников сидело на шее "не умеющей работать" России? И кто был выгодоприобретателем "крошек с барских столов"? Вот поэтому до сих пор никак и не расхлебаемся со своей нищетой!