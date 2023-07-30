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Докатились! Британские военные уже выбирают - или поесть, или съездить домой

Докатились! Британские военные уже выбирают - или поесть, или съездить домой

А помните, как когда-то было у нас? Талоны и пустые полки. Оставленные бандитами без квартир бомжи и пытающиеся хоть как-то выжить военные, экономящие на всём.

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Комментарии
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Н
Ната
Надеюсь, что ждут! (90-е)
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29 мин.
Сергей Лепехов
Запад много чего переживал - и это переживёт. Так что рано ещё, г-н Бочкарёв, открывать шампанское...
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19 мин.
sorsw
Это Россия ещё не начинала! Так сколько же бездельников сидело на шее &quot;не умеющей работать&quot; России? И кто был выгодоприобретателем &quot;крошек с барских столов&quot;? Вот поэтому до сих пор никак и не расхлебаемся со своей нищетой!
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17 мин.

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