Адвокат Трунов пообещал семьям мобилизованных квоту на заморозку сперматозоидов

Семьи мобилизованных смогут получить право на квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов. С таким предложением к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов.
Семьи мобилизованных смогут получить право на квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов. С таким предложением к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов.
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