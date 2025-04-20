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Вассерман: Нужен десант, чтобы спасти центр Одессы от уничтожения 

Вассерман: Нужен десант, чтобы спасти центр Одессы от уничтожения 

Не исключено, что перед тем, как под угрозой окружения бежать из Одессы, бандеровцы заминируют центр города, как гитлеровцы 81год назад.

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Комментарии
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Лев Добрый
Либерал до мозга костей не может на это согласиться!🤠👈😜
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