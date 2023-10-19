«Яндекс» представил нейросеть для формирования картинок и анимаций YandexART

Специалистами «Яндекса» представлена нейросеть с названием Yandex AI Rendering Technology, или, если проще, YandexART, ориентированная на создание различного рода изображений и анимаций на основе пользовательских текстовых запросов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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