Военнослужащие рассказали об освобождении Георгиевки при помощи беспилотников

В освобождении села Георгиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) значительную роль сыграли новейшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Молния», которые крайне эффективны в ведении боев и штурмов.
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