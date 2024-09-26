Законы, вступающие в силу в октябре

1 октября. Зарплаты некоторых чиновников повысят С 1 октября, согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 15 августа 2024 года № 2189-р, на 5,1 процента будет проиндексирована оплата труда работников федеральных учреждений, госорганов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных госорганов, где предусмотрена военная и приравненная к ней служба.