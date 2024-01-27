«Израильтяне не хотят лететь в Южную Африку»: израильская авиакомпания приостанавливает полеты в ЮАР из-за иска о геноциде в суд ООН

Израильская авиакомпания El Al заявила, что приостанавливает полеты в крупнейший южноафриканский город Йоханнесбург, ссылаясь на резкое падение спроса после того, как Южная Африка обвинила Израиль в геноциде и подала иск в Международный суд ООН.