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«Израильтяне не хотят лететь в Южную Африку»: израильская авиакомпания приостанавливает полеты в ЮАР из-за иска о геноциде в суд ООН

«Израильтяне не хотят лететь в Южную Африку»: израильская авиакомпания приостанавливает полеты в ЮАР из-за иска о геноциде в суд ООН

Израильская авиакомпания El Al заявила, что приостанавливает полеты в крупнейший южноафриканский город Йоханнесбург, ссылаясь на резкое падение спроса после того, как Южная Африка обвинила Израиль в геноциде и подала иск в Международный суд ООН.

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