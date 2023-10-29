Страны G7 призвали отменить запрет на импорт японских морепродуктов

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что министры торговли стран "Большой семерки" (G7) по итогам состоявшихся в Японии переговоров призвали отменить неоправданные ограничения, которые сдерживают торговые отношения.
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