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Страны G7 призвали отменить запрет на импорт японских морепродуктов

Страны G7 призвали отменить запрет на импорт японских морепродуктов

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что министры торговли стран "Большой семерки" (G7) по итогам состоявшихся в Японии переговоров призвали отменить неоправданные ограничения, которые сдерживают торговые отношения.

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