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Царьград

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Академик РАН рассказал о простых правилах защиты сердца после 40 лет

Академик РАН рассказал о простых правилах защиты сердца после 40 лет

Кардиохирург составил памятку для всех, кто хочет дожить до старости с крепким сердцем.Известный кардиохирург и академик Российской академии наук Амиран Ревишвили рассказал, как защитить сердечно-сосудистую систему от опасных заболеваний.

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