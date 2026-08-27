Академик РАН рассказал о простых правилах защиты сердца после 40 лет

Кардиохирург составил памятку для всех, кто хочет дожить до старости с крепким сердцем.Известный кардиохирург и академик Российской академии наук Амиран Ревишвили рассказал, как защитить сердечно-сосудистую систему от опасных заболеваний.
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