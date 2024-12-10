#БлижнийВосток #СирийскийУзел ⚡️❗️⚡️ «ДЕМОКРАТИЯ» НА МАРШЕ❗️ Снос памятников Хафезу Асаду в Сирии продолжается.
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#БлижнийВосток #СирийскийУзел ⚡️❗️⚡️ «ДЕМОКРАТИЯ» НА МАРШЕ❗️ Снос памятников Хафезу Асаду в Сирии продолжается.
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