21.07.24==Часовая магия. В Киеве решили править временем, чтобы так одолеть Москву

В регулярным переводом стрелок часов дважды в год всю жизнь была путаница, хаос и сплошное мучение. Да есть ли у нас хоть один человек, который не стонал бы, просыпаясь в темноте зимнего времени и горько сожалея о необходимости выползать из-под теплого одеялка и идти куда-то в мрак и сырость? Вообще это зимнее время даже по своему определению холодное, тяжелое, черно-белое.