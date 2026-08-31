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Дело о нарушении требований безопасности возбудили после обрушения на руднике

Дело о нарушении требований безопасности возбудили после обрушения на руднике

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 31 августа сообщило о возбуждении уголовного дела после обрушения горной породы на руднике в районе имени Полины Осипенко.

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