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Татар-информ

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Ирина Воронкова назвала главных фаворитов женского ЧЕ-2026 по волейболу

Ирина Воронкова назвала главных фаворитов женского ЧЕ-2026 по волейболу

Российская волейболистка Ирина Воронкова исключила сборную России из списка претендентов на золото ЧЕ-2026 и назвала двух главных фавориток турнира.

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