В Перми зажгли огни на главной елке города: фоторепортаж

ПЕРМЬ, 15 декабря, ФедералПресс. На центральной городской елке в Перми торжественно зажгли огни. Это произошло в преддверии открытия ледового городка «Большое Пермское чаепитие», которое состоится во второй половине декабря.
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