Bloomberg: союзники оказались на грани катастрофы из-за ссоры между Зеленским и Трампом

Результаты долгожданной встречи гражданина Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне повергли в шоковое состояние представителей многих стран Европы.
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