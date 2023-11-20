Трамп боится отравиться Украиной

@ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Дмитрий Бавырин Бывший президент США Дональд Трамп отказался общаться с пока еще действующим президентом Украины Владимиром Зеленским – сперва лично, теперь и по телефону, хотя команда главы украинского государства упрашивала его выйти на связь.