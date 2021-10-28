Казахстанская компания Global Beverages представит широкий ассортимент продукции на предстоящем CIIE

Нур-Султан, 27 октября /Синьхуа/ -- Казахстанский производитель безалкогольных и алкогольных напитков Global Beverages представит широкий ассортимент своей продукции на предстоящем в ноябре четвертом Китайском международном импортном ЭКСПО /CIIE/.
Нур-Султан, 27 октября /Синьхуа/ -- Казахстанский производитель безалкогольных и алкогольных напитков Global Beverages представит широкий ассортимент своей продукции на предстоящем в ноябре четвертом Китайском международном импортном ЭКСПО /CIIE/.
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