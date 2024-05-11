При пожаре в Краснодаре погиб 49-летний мужчина, СК начал проверку

При пожаре в Краснодаре погиб 49-летний мужчина, СК начал проверкуСледственным отделом СК по Западному округу Краснодара организована доследственная проверка после пожара в одной из квартир в доме на улице Думенко, в результате которого погиб местный житель.
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