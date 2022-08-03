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Разыскали родителей. В Приморье поставили на учет семью с тремя детьми

Разыскали родителей. В Приморье поставили на учет семью с тремя детьми

В Уссурийске была организована проверка размещенной в социальных сетях информации о том, что малолетний ребенок находился на проезжей части без сопровождения взрослых и без одежды на улице Пролетарской в городе Уссурийске, сообщает PRIMPRESS.

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