Разыскали родителей. В Приморье поставили на учет семью с тремя детьми

В Уссурийске была организована проверка размещенной в социальных сетях информации о том, что малолетний ребенок находился на проезжей части без сопровождения взрослых и без одежды на улице Пролетарской в городе Уссурийске, сообщает PRIMPRESS.
В Уссурийске была организована проверка размещенной в социальных сетях информации о том, что малолетний ребенок находился на проезжей части без сопровождения взрослых и без одежды на улице Пролетарской в городе Уссурийске, сообщает PRIMPRESS.
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