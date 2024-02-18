Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как сделать классный забор-штакетник из старого шифера

Как сделать классный забор-штакетник из старого шифера

В основном заборы делают из кирпича, камня, бетонных модулей, профлиста. Часто можно встретить и деревянные конструкции.

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Комментарии
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СЗ
Сергей Завалеев
Поликарбонат можно порезать
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16 час.
Т
Татьяна
Старый шифер очень ломкий - дашь ногой и рассыпется. От кого такой забор?
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2 час.

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