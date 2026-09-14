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Аргументы недели

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Русский медведь постучал в панское окно? Как польское правительство заработало коллективную нервную дрожь

Русский медведь постучал в панское окно? Как польское правительство заработало коллективную нервную дрожь

Польское политическое руководство продолжает оттачивать фирменное русофобское искусство внезапно обнаруживать себя на линии российско-украинского фронта.

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