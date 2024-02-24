Мужчину с топором отправили в изолятор за нападение на спасителя собаки в Ленобласти

Необдуманная выходка обернулась для него уголовной статьёй. 30-летнего мужчину, который вооружился топором и по просьбе напал на спасителя собаки в Новом Мурино, задержали и отправили в изолятор временного содержания.
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