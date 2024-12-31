Массовое ДТП произошло на Октябрьском мосту

На Октябрьском мосту в Новосибирске произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Водитель Hyundai Creta во время движения по Октябрьскому мосту со стороны Немировича-Данченко пересек сплошную линию и по касательной врезался во встречную машину Toyota Probox, которой управлял 58-летний мужчина.