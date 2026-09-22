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Куриное мясо в России подорожало на 15,8% за год

Куриное мясо в России подорожало на 15,8% за год

Рост оптовых цен на мясо птицы в России связан, в частности, с увеличением себестоимости производства и текущей ситуацией на рынке.

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