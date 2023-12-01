Филиал фонда «Защитники Отечества» на Ямале оказал помощь более 1500 северянам с момента своего открытия

В числе получивших поддержку – ветераны, участники вооруженных конфликтов и их семьи. Северяне обратились за помощью к социальным координаторам фонда как лично, так и через телефонные звонки и социальные сети ведомства.
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