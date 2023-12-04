Любой кризис – это не только проблемы, но и уникальные возможности, которые открываются в непростой ситуации.
Либералы - на выход. Уехали многие, но, к сожалению не все
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Это все Кисенджера ростки.
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21 час.
Александр Денисов
Выпускать желающих надо, но не бесплатно. Если получил образование за счет общества, за бесплатно, то будь любезен, занеси деньги в кассу согласно тарифу, за школу, институт, аспирантуру...
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21 час.
Nikolay Zakharov
ВШЭ рассадник либероидов, готовящий кадры для колонизации России должен быть упразднён и переформатирован на 180 градусов.
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17 час.
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