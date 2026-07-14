AF Post 13 июля 2026 г. На Украине, в Кривом Роге, который является родиной Владимира Зеленского, произошёл очередной инцидент на почве мобилизации в ….
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