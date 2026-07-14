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Русский Днепропетровск

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Перевернули и выломали двери. В Кривом Роге ТЦК устроили штурм биотуалета, где спрятался уклонист

Перевернули и выломали двери. В Кривом Роге ТЦК устроили штурм биотуалета, где спрятался уклонист

AF Post 13 июля 2026 г.   На Украине, в Кривом Роге, который является родиной Владимира Зеленского, произошёл очередной инцидент на почве мобилизации в ….

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