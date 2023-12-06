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Комик Максим Галкин вспомнил, что Пугачева сравнила эмиграцию с голожопингом

Комик Максим Галкин вспомнил, что Пугачева сравнила эмиграцию с голожопингом

Юморист Максим Галкин во время своего выступления вспомнил о том, как его супруга Алла Пугачева объяснила понятие дауншифтинга - процесса, когда человек сознательно лишает себя, например, высокооплачиваемой работы ради спокойной жизни.

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