Взрывы произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке

В правительстве Приморского края сообщили, что «угроза нейтрализована»Рано утром в районе бухты Десантная во Владивостоке произошло два взрыва, сообщило правительство Приморского края со ссылкой на Антитеррористическую комиссию.
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