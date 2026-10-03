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За рулем

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Чем заменить картину на стене? Ferrari предлагает повесить капот от суперкара

Чем заменить картину на стене? Ferrari предлагает повесить капот от суперкара

Повесить капот от Ferrari на стену – затея, которая теперь выглядит вполне официально. Марка собрала коллекцию предметов интерьера под названием Sketch Body, и основой для них послужили настоящие кузовные панели ее автомобилей.

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