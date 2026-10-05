Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе проверки инцидента на автобусной остановке с участием несовершеннолетнего в Саратовской области

В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе проверки инцидента на автобусной остановке с участием несовершеннолетнего в Саратовской области

В социальных медиа сообщается, что в городе Балашове водитель автобуса применил физическую силу в отношении несовершеннолетнего.

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