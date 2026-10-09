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Офтальмолог Шилова: недосып портит зрение из-за пересыхания поверхности глаз

Офтальмолог Шилова: недосып портит зрение из-за пересыхания поверхности глаз

Недосып очень сильно бьет по здоровью глаз – даже одной бессонной ночи достаточно, чтобы появились такие симптомы, как сухость, жжение, ощущение песка и тумана в глазах.

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