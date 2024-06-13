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ТАСС: украинский пленный помогал ВС РФ эвакуировать раненого солдата ВСУ

ТАСС: украинский пленный помогал ВС РФ эвакуировать раненого солдата ВСУ

Пленный украинец помогал российским военным эвакуировать раненого бойца ВСУ из-под обстрелов. Об этом ТАСС сообщил военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты группировки Тихоокеанского флота с позывным Перец.

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