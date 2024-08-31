На площади в Тосно исполнят оперу Сергея Рахманинова «Алеко»

Здесь же пройдет гала-концерт – от классики до рока На центральной площади в Тосно 7 сентября стартует юбилейный Хоровой фестиваль Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Комитета по культуре и туризму региона.
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