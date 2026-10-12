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Царьград

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Танкер «Афрамакс Рио» в Сочи проверен после атаки ВСУ

Танкер «Афрамакс Рио» в Сочи проверен после атаки ВСУ

Специалисты не выявили следов пожара на танкере «Афрамакс Рио» после атаки безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, утечки нефти в акватории Сочи также не зафиксировано.

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