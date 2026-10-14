Становление личности будущего исследователя и инженера начинается еще со школьной скамьи. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил на панельной дискуссии «Университеты и технологическое лидерство» в Альметьевске.
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