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"Нападают и насилуют". Кенийки обвинили британских солдат в жестокости. Почему власти закрывают глаза на эту проблему уже много лет?

"Нападают и насилуют". Кенийки обвинили британских солдат в жестокости. Почему власти закрывают глаза на эту проблему уже много лет?

© РИА Новости Александр Смотров Британские солдаты, тренирующиеся в Кении, на протяжении многих лет насилуют местных женщин, сообщает CNN.

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