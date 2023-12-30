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В МЧС рассказали, как правильно покупать пиротехнику

В МЧС рассказали, как правильно покупать пиротехнику

Покупать пиротехнику необходимо в специализированных магазинах.фото: Агентство «Москва»--> Покупать пиротехнику необходимо в специализированных магазинах, где вся продукция обязательно должна иметь сертификаты соответствия, сообщает 30 декабря пресс-служба МЧС России.

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Комментарии
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Валерий Ребров
боюсь завтрашней ночи, во время запуска феерверков могут и более страшные вещи запустить
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