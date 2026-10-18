О его смерти сообщил друг Джеймс А. Браун, указав, что актер скончался 14 октября. "С глубокой скорбью сообщаю о потере Майкла Фореста", – написал он на своей странице.
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