На сцену вышли "русские варвары": Крапивник вскрыл проверенный план США. Бывший офицер армии США отметил, что в Америке до сих пор существует миф о том, что Россия - это "русские медведи, белые варвары, которые живут в какой-то тундре, и, конечно, не могут ничего сами создать".