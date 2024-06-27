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Reuters: 155-миллиметровый снаряд попал в торговое судно у берегов Йемена

Reuters: 155-миллиметровый снаряд попал в торговое судно у берегов Йемена

У берегов йеменского порта Ходейда в Красном море подвергся атаке торговый корабль. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая занимается вопросами безопасности на морях.

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