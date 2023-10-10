Блинкен поговорил с президентом Израиля Герцогом

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен провел переговоры с главой Израиля Ицхаком Герцогом. Во время диалога государственный секретарь подтвердил поддержку Соединенными Штатами Государства Израиль в противостоянии с ХАМАС.
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