Глава МИД Британии Кэмерон не согласился с мнением Эрдогана об ударах по хуситам

В Великобритании власти заявили о несогласии с позицией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу ударов британо-американской коалиции, целью которых стали объекты мятежного движения «Ансар Аллах», находящиеся на территории Йемена.
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