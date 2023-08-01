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Саудовский «Аль-Фатех» подписал хавбека Армении и «Коламбуса» Селараяна

Хавбек «Коламбус Крю» Лукас Селараян перешел в «Аль-Фатех». 31-летний игрок сборной Армении подписал с саудовским клубом 3-летний контракт.

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