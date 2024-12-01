🇺🇦⚰️Безымянные могилы с сотнями неопознанных боевиков ВСУ☠️ #ВСУ #Украина #Потери #Кладбище.
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🇺🇦⚰️Безымянные могилы с сотнями неопознанных боевиков ВСУ☠️ #ВСУ #Украина #Потери #Кладбище.
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