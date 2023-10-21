Посольство США в Израиле анонсировало открытие КПП «Рафах» 21 октября

Посольство США в Израиле сообщило, что КПП «Рафах» откроется 21 октября в 10:00 по мск. «Мы получили информацию о том, что пограничный переход «Рафах» между Газой и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10:00.
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