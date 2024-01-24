Российские сенаторы направили приглашения иностранным наблюдателям на выборы президента РФ

Спикер верхней палаты Парламента Валентина Матвиенко заявила, что Россия от имени Совета Федерации направила большое количество приглашений иностранным наблюдателям на выборы главы государства, передает корреспондент The Moscow Post.
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